Кафельников о Хачанове: «Ему стоит поставить памятник при жизни»

Евгений Кафельников и Елена Дементьева обсудили качества Карена Хачанова.

Кафельников : «Карен – один из тех, кто выжимает максимум из своего потенциала. Ему стоит поставить памятник при жизни, потому что, честно говоря, у него нет каких-то выдающихся качеств. Он близок к первой десятке, выигрывает турниры, побеждает сильных игроков. Конечно, я преклоняюсь перед его упорством и трудолюбием. Он молодец. Дай бог, чтобы он еще много лет держался на уровне».

Дементьева : «А трудолюбие не считается качеством?»

Кафельников: «Нет».

Дементьева: «Для меня это, наверное, главный талант. Я видела многих не очень талантливых и технически неидеальных игроков в туре, но никогда не встречала нетрудолюбивых».

Кафельников: «Ты должен чем-то компенсировать свои недостатки, все правильно. У кого-то есть талант, техническая одаренность или тактический ум, но при этом они лентяи и ничего не делают».

Дементьева: «А ты встречал таких в туре?»

Кафельников: «Да, видел. Их очень много было. Были даже деревянные игроки, но при этом трудолюбивые», – сказали бывшие игроки на канале First & Red.

Мои 34 главных впечатления от теннисного лета