2

Кафельников о Хачанове: «Ему стоит поставить памятник при жизни»

Евгений Кафельников и Елена Дементьева обсудили качества Карена Хачанова.

Кафельников: «Карен – один из тех, кто выжимает максимум из своего потенциала. Ему стоит поставить памятник при жизни, потому что, честно говоря, у него нет каких-то выдающихся качеств. Он близок к первой десятке, выигрывает турниры, побеждает сильных игроков. Конечно, я преклоняюсь перед его упорством и трудолюбием. Он молодец. Дай бог, чтобы он еще много лет держался на уровне».

Дементьева: «А трудолюбие не считается качеством?»

Кафельников: «Нет».

Дементьева: «Для меня это, наверное, главный талант. Я видела многих не очень талантливых и технически неидеальных игроков в туре, но никогда не встречала нетрудолюбивых».

Кафельников: «Ты должен чем-то компенсировать свои недостатки, все правильно. У кого-то есть талант, техническая одаренность или тактический ум, но при этом они лентяи и ничего не делают».

Дементьева: «А ты встречал таких в туре?»

Кафельников: «Да, видел. Их очень много было. Были даже деревянные игроки, но при этом трудолюбивые», – сказали бывшие игроки на канале First & Red.

Мои 34 главных впечатления от теннисного лета

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал First & Red
logoКарен Хачанов
logoЕвгений Кафельников
logoATP
logoWTA
logoЕлена Дементьева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (WTA). Мирра Андреева сыграет с Чжу Линь, Калинская – с Осорио, Шнайдер – с Джойнт, Самсонова – с Буассон, В. Кудерметова вышла в 3-й круг, Александрова выбыла
3841 минуту назад
Дрэйпер получил wild card на финальный выставочный турнир UTS в Лондоне
сегодня, 17:18
Бывший физио Синнера о допинговом деле: «Это была всего лишь досадная цепь совпадений»
6сегодня, 16:32
Фэнтези по «Мастерсу» в Шанхае на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь турнир, сражаясь за призы!
сегодня, 16:00Тесты и игры
Фриц, Руне, Рууд и Фонсека заявились на турнир в Базеле
7сегодня, 15:31
Стефанос Циципас: «Ничто не сплачивает игроков быстрее, чем недовольство одним и тем же судьей»
6сегодня, 14:52
Пекин (ATP). Медведев, Синнер, Зверев, Музетти вышли во 2-й круг, Рублев, Хачанов, Бублик выбыли
75сегодня, 14:34
Сегодня день рождения Серены Уильямс
7сегодня, 14:31
Кафельников о том, что Бублик критиковал турниры категории 250: «Мне интересно, как он чувствует себя после этих побед»
4сегодня, 13:40
Медведев о готовности к экспериментам и риску в матчах: «Если обрету уверенность, то буду и к сетке ходить, и агрессивно играть»
7сегодня, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото