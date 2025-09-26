Медведев после победы над Норри: «Могу играть гораздо лучше, но возвращение к прежнему уровню происходит постепенно»

Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге турнира в Пекине.

Он обыграл Кэмерона Норри – 6:3, 6:4.

– Вы говорили, что на тренировках иногда показываете уровень топ‑5. Насколько это проявилось сегодня?

– Не полностью, но сыграл неплохо. Подача была стабильной, за исключением пары геймов, прием тоже. Было много возможностей для брейка. Думаю, я заслужил победу и с точки зрения того, как развивалась игра, и по статистике. Рад пройти дальше. Могу играть гораздо лучше, но возвращение к прежнему уровню происходит постепенно. Сегодня был небольшой шаг вперед, – сказал Медведев в интервью на корте.