«Эти люди не против тебя, они просто поддерживают Роджера». Беккер рассказал, как помог Джоковичу справиться с давлением трибун в матчах с Федерером

Борис Беккер рассказал, как помог Новаку Джоковичу.

Беккер был тренером серба с 2013 по 2016 год. Под его руководством Джокович выиграл шесть «Шлемов».

«Роджер [Федерер ] всегда был его главным соперником, особенно на «Уимблдоне». Во‑первых, потому что Федерер был хорош, а во‑вторых, потому что его любили. Каждый матч на Центральном корте был не только борьбой с Роджером, но и с болельщиками. И я смог объяснить одну вещь. Я сказал Новаку: «Эти люди не против тебя, они просто поддерживают Роджера. Так что не воспринимай это на свой счет. А потом постарайся найти способ, чтобы со временем они полюбили тебя».

Мы действительно сблизились за это время. Знаешь, мы называем друг друга семьей. И мы очень аккуратно используем это слово. Но история семьи Новака гораздо сложнее: он родом из непростой страны, с трудным семейным прошлым. И то, что он смог преодолеть все это, выиграть 24 турнира «Большого шлема» и просто смеяться над каждым рекордом, – это заслуга его силы духа, характера и личности. И теперь, что не менее важно, он получает заслуженное уважение», – сказал Беккер в подкасте High Performance.

