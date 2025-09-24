  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Сафин о причинах доминирования Синнера и Алькараса: «Я бы сетовал на уровень игроков, которые стоят ниже. Они не эволюционируют, чтобы создать этим двум хоть какой-то дискомфорт»
6

Марат Сафин рассказал, почему Карлос Алькарас и Янник Синнер доминируют в туре.

«Я бы склонялся к тому, что Алькарас и Синнер находятся на совершенно другом уровне по сравнению со всеми остальными, включая топ-10. Они демонстрируют совсем другой теннис. Остальные теннисисты играют примерно одинаково: они профессионалы, но не топы. Разница прослеживается очень четко.

Да, иногда кто-то может навязать им борьбу на турнирах ATP 250, 500 или даже на «Мастерсах». Но когда дело доходит до пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема», шансов практически нет. Даже близко никто не стоит. Я бы не сетовал на корты – я бы сетовал на уровень игроков, которые стоят ниже Алькараса и Синнера. Они не эволюционируют достаточно, чтобы создать хоть какую-то дискомфортную ситуацию для этих двух.

Я не вижу, чтобы кто-то за последнее время серьезно улучшал свой арсенал, добавлял новые элементы в игру. Можно сетовать на корты или мячи, но это так, в пользу бедных. Чтобы обыграть Синнера и Алькараса, нужно прежде всего совершенствовать свой теннис, а не надеяться на удачу или условия», – сказал Сафин в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам»

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст»
