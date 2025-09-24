  • Спортс
  • Дьяченко о том, что согласилась играть за Казахстан: «Я бы советовала всем так делать – у всех, кто переходит, появляется отличное финансирование. От ФТР сейчас поддержки вообще нет»
Виталия Дьяченко рассказала, почему была согласна выступать за Казахстан.

– Ты говорила, что тебе предлагали играть за Казахстан, и ты согласилась. Я не путаю? 

– Да, мне было 19-20 лет. Выиграла тогда 100-тысячник – одиночку и пару. Стояла 100. Они предложили, я согласилась. Через три месяца упала на «Кремле» и выбыла на три года. На этом переговоры закончились. 

На тот момент мне только ленивый не сказал, что я больше не буду играть в теннис. Все были уверены в этом. Все наши тренера – не буду называть имена – все до единого считали, что больше не буду играть. Потом – бац: в 2014-м прохожу квал на «Кремле» («Кубок Кремя» – Спортс’‘), выхожу в четвертьфинал. Все такие: «О, здрасьте». Ну, здрасьте. 

– Почему ты согласилась перейти в Казахстан?

– Не только согласилась. Я бы всем советовала так делать. Когда ты молодой игрок, и тебе предлагают полное финансирование, это огромный скачок для карьеры. Конечно, если ты не ребенок олигархов, когда у тебя все есть. 

Надо делать это ради карьеры. У всех, кто переходит, появляется отличное финансирование. У тебя ни о чем не болит голова. У тебя все тренера, все физио, врачи, спарринги, полная поддержка. Глупо от этого отказываться, нет? 

– Даже сейчас?

– Я бы советовала всем так делать. 

– Я думал, что сейчас ситуация с поддержкой от ФТР лучше. 

– Сейчас ее вообще нет. Ее и не было. Мне никто никогда не помогал. Мне в России не помогли абсолютно никак. Даже wild card не давали. В 18 я была одной из первых в квале на «Кубок Кремля». Я была первой в России по своему году. От ЦСКА попросили сыграть чемпионат России в ущерб турниру. Я поехала, выиграла. На награждении говорят: «Вам приз – wild card в «Кубок Кремля», в квал» – «А вы знаете, что я в пятерке в квале? Зачем он мне нужен?» В итоге отдали кому-то другому. 

Ни у кого даже не возникло мыслей дать мне в основу. Никогда в жизни мне не помогали ничем. 

– Если бы ты перешла в Казахстан и получила поддержку, в будущем ты должна была что-то вернуть?

– По-моему, ничего. Более того, Казахстан еще платит зарплату за то, что ты за них играешь, – поделилась Дьяченко в интервью Спортсу’‘.

«Сказать, что Россия – отстой, как Касаткина? Я бы не смогла». Виталия Дьяченко – про олигархов, подкаты и украинок

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
деньги
