Берреттини выиграл первый матч с мая

Маттео Берреттини одержал первую победу за четыре месяца.

Итальянец в первом круге в Токио обыграл Хауме Муньяра – 6:4, 6:2. 

До этого у Берреттини была серия поражений из трех матчей – он снялся по травме по ходу третьего круга «Мастерса» в Риме и уступил на старте «Уимблдона» и турнира в Ханчжоу.

Теперь 56-я ракетка мира встретится с Каспером Руудом или Синтаро Мотидзуки.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
