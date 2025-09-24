Берреттини выиграл первый матч с мая
Маттео Берреттини одержал первую победу за четыре месяца.
Итальянец в первом круге в Токио обыграл Хауме Муньяра – 6:4, 6:2.
До этого у Берреттини была серия поражений из трех матчей – он снялся по травме по ходу третьего круга «Мастерса» в Риме и уступил на старте «Уимблдона» и турнира в Ханчжоу.
Теперь 56-я ракетка мира встретится с Каспером Руудом или Синтаро Мотидзуки.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
Последние новости