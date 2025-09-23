Бублик о травме бедра, полученной на Кубке Дэвиса: «Я не был уверен, смогу ли выйти на корт и играть на 100%»

Александр Бублик рассказал, что мог не восстановиться к турниру в Ханчжоу.

Напомним, в этом месяце Бублик не смог доиграть матч Кубка Дэвиса против Сун Ву Квона из-за травмы бедра.

«Я был в подвешенном состоянии после Кубка Дэвиса. Я не был уверен, смогу ли я выйти на корт и играть на 100% – травма была крайне неприятная. Но усилиями моей команды мы смогли с этим справиться и показать хорошую игру», – цитирует чемпиона турнира в Ханчжоу First&Red.

