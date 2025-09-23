  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бублик о травме бедра, полученной на Кубке Дэвиса: «Я не был уверен, смогу ли выйти на корт и играть на 100%»
0

Бублик о травме бедра, полученной на Кубке Дэвиса: «Я не был уверен, смогу ли выйти на корт и играть на 100%»

Александр Бублик рассказал, что мог не восстановиться к турниру в Ханчжоу.

Напомним, в этом месяце Бублик не смог доиграть матч Кубка Дэвиса против Сун Ву Квона из-за травмы бедра.

«Я был в подвешенном состоянии после Кубка Дэвиса. Я не был уверен, смогу ли я выйти на корт и играть на 100% – травма была крайне неприятная. Но усилиями моей команды мы смогли с этим справиться и показать хорошую игру», – цитирует чемпиона турнира в Ханчжоу First&Red.

Бублик делает то, что должен делать Медведев

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал First&Red
logoATP
logoКубок Дэвиса
Hangzhou Open
logoАлександр Бублик
logoСун Ву Квон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (WTA). 1-й круг. Рахимова сыграет с Бронцетти, Блинкова – с Крейчиковой, Захарова поборется с Чжан, П. Кудерметова – с Инглис
133 минуты назад
Токио (ATP). 1-й круг. Муньяр встретится с Берреттини, Ватануки – с Боржесом, Альтмайер – с Шаповаловым, Фучович – с Тиафу
сегодня, 20:46
Дрэйпер сфотографировался с Элтоном Джоном на Лондонской неделе моды
3сегодня, 20:01Фото
Надаль предупредил болельщиков о фейковых видео, в которых его образ используется для мошенничества
сегодня, 19:13
Чемпионская гонка ATP. Музетти обошел де Минаура и стал седьмым, Бублик поднялся на 12-ю строчку
сегодня, 18:31
Рейтинг ATP. Бублик обновил личный рекорд, Табило прибавил 40 строчек, Чилич опустился на 97-ю позицию, Сафиуллин выпал из топ-100
сегодня, 18:01
Фэнтези по «Мастерсу» в Шанхае на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь турнир, сражаясь за призы!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Димитров расстался с тренером Джейми Дельгадо
2сегодня, 17:28
Пол снялся с «Мастерса» в Шанхае
3сегодня, 16:48
Свитолина досрочно завершила сезон
5сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото