Надаль предупредил болельщиков о фейковых видео, в которых его образ используется для мошенничества
Рафаэль Надаль рассказал, что его образ используют для рекламы мошеннических схем.
«Всем привет!
Публикую это предупреждение, хотя обычно не делаю подобное в соцсетях, но считаю это важным.
Я и моя команда обнаружили фейковые видео на некоторых платформах, сделанные с помощью искусственного интеллекта. На них изображают человека, который выглядит и говорит как я.
В этих роликах дают инвестиционные советы и делают предложения, которые не имеют ко мне никакого отношения. Это часть вводящей в заблуждение рекламной схемы.
Пожалуйста, будьте внимательны: я не создавал и не поддерживал подобный контент.
Спасибо за вашу поддержку!» – написал Надаль в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @RafaelNadal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости