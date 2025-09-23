Надаль предупредил болельщиков о фейковых видео, в которых его образ используется для мошенничества

Рафаэль Надаль рассказал, что его образ используют для рекламы мошеннических схем.

«Всем привет!

Публикую это предупреждение, хотя обычно не делаю подобное в соцсетях, но считаю это важным.

Я и моя команда обнаружили фейковые видео на некоторых платформах, сделанные с помощью искусственного интеллекта. На них изображают человека, который выглядит и говорит как я.

В этих роликах дают инвестиционные советы и делают предложения, которые не имеют ко мне никакого отношения. Это часть вводящей в заблуждение рекламной схемы.

Пожалуйста, будьте внимательны: я не создавал и не поддерживал подобный контент.

Спасибо за вашу поддержку!» – написал Надаль в соцсети.