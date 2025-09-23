Чемпионская гонка ATP. Музетти обошел де Минаура и стал седьмым, Бублик поднялся на 12-ю строчку
Лоренцо Музетти обошел Алекса де Минаура и стал седьмым в чемпионской гонке ATP.
Александр Бублик поднялся на 12-ю строчку.
В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас и Янник Синнер уже квалифицировались.
PIF ATP Race To Turin
Положение на 23 сентября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|10540
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)*
|7950
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|4180
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|4180
|5 (5)
|Бен Шелтон (США)
|3710
|6 (6)
|Тэйлор Фриц (США)
|3465
|7 (8)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3235
|8 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3145
|9 (9)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|2990
|10 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2705
|11 (11)
|Андрей Рублев (Россия)
|2410
|12 (15)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2370
|13 (12)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2285
|14 (13)
|Карен Хачанов (Россия)
|2210
|15 (14)
|Хольгер Руне (Дания)
|2190
|22 (22)
|Даниил Медведев (Россия)
|1810
