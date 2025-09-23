  • Спортс
Чемпионская гонка ATP. Музетти обошел де Минаура и стал седьмым, Бублик поднялся на 12-ю строчку

Лоренцо Музетти обошел Алекса де Минаура и стал седьмым в чемпионской гонке ATP.

Александр Бублик поднялся на 12-ю строчку.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас и Янник Синнер уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 23 сентября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания)* 10540
2 (2) Янник Синнер (Италия)* 7950
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 4180
4 (4) Александр Зверев (Германия) 4180
5 (5) Бен Шелтон (США) 3710
6 (6) Тэйлор Фриц (США) 3465
7 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3235
8 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3145
9 (9) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2990
10 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2705
11 (11) Андрей Рублев (Россия) 2410
12 (15) Александр Бублик (Казахстан) 2370
13 (12) Каспер Рууд (Норвегия) 2285
14 (13) Карен Хачанов (Россия) 2210
15 (14) Хольгер Руне (Дания) 2190
22 (22) Даниил Медведев (Россия) 1810
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
рейтинги
