Чемпионская гонка ATP. Музетти обошел де Минаура и стал седьмым, Бублик поднялся на 12-ю строчку

Лоренцо Музетти обошел Алекса де Минаура и стал седьмым в чемпионской гонке ATP.

Александр Бублик поднялся на 12-ю строчку. В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас и Янник Синнер уже квалифицировались. PIF ATP Race To Turin Положение на 23 сентября 2025 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) (Испания)* 10540 2 (2) Янник Синнер (Италия)* 7950 3 (3) (Сербия) 4180 4 (4) (Германия) 4180 5 (5) (США) 3710 6 (6) (США) 3465 7 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3235 8 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3145 9 (9) (Великобритания) 2990 10 (10) (Канада) 2705 11 (11) (Россия) 2410 12 (15) (Казахстан) 2370 13 (12) (Норвегия) 2285 14 (13) (Россия) 2210 15 (14) (Дания) 2190 22 (22) Даниил Медведев (Россия) 1810