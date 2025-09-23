1

Музетти проиграл пятый финал подряд

Лоренцо Музетти уступил Алехандро Табило в финале в Чэнду со счетом 3:6, 6:2, 6:7(5).

В третьем сете девятая ракетка мира упустил два матчбола, а на тай-брейке вел 4:1, но не удержал преимущество.

Музетти проиграл пятый финал подряд. Он не выигрывал титул с октября 2022 года – тогда Лоренцо стал чемпионом турнира в Неаполе.

С тех пор итальянец проиграл финалы в Queen’s Club, Умаге и Чэнду в 2024 году, а в этом сезоне уступил Карлосу Алькарасу на «Мастерсе» в Монте‑Карло.

Теперь его баланс в финалах – 2:5.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
