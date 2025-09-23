Табило – второй квалифаер, выигравший титул в этом сезоне

112-я ракетка мира Алехандро Табило стал чемпионом турнира в Чэнду.

Он обыграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти – 6:3, 2:6, 7:6(5). В решающем сете при счете 5:6 на своей подаче чилиец отыграл два матчбола.

Табило выиграл третий титул в карьере и первый в сезоне. Он стал вторым квалифаером и вторым самым низкорейтинговым игроком, выигравшим трофей в 2025 году, после Дженсона Бруксби , который завоевал титул в Хьюстоне, занимая 507‑е место в рейтинге.

Кроме того, он впервые одержал победу над игроком топ‑20 на харде. Теперь его статистика на этом покрытии против первой двадцатки – 1:15.

По итогам турнира чилиец вернется в топ‑100 и займет 72‑ю строчку рейтинга.