  • Роджер Федерер: «Понимаю, почему организаторы делают корты медленнее. Им выгодно чаще видеть в финалах Синнера и Алькараса»
Роджер Федерер рассказал, почему организаторы турниров замедляют корты.

«Я понимаю, почему организаторы делают корты медленнее: для них в этом есть элемент страховки. Для менее сильного игрока это шанс: чтобы обыграть Синнера на медленном покрытии, нужно сыграть очень хорошо, тогда как на быстром иногда достаточно пары мощных ударов в нужный момент. Организаторы турниров думают так: «Финал Синнер – Алькарас смотрится идеально, это полезно для игры».

Сегодня утром я обсуждал это с Рейлли Опелкой и сказал ему, что так быть не должно. Я даже виню себя за скорость покрытия на Кубке Лэйвера – я участвовал в принятии этого решения. Но не может быть такого, чтобы Опелка в зале подавал кик во второй квадрат Рууду, а тот спокойно отходил назад и на высоте бедра обводил кроссом на брейк-пойнте. Это должно быть сложнее.

Организаторы должны найти баланс. Интересно же увидеть, как Алькарас и Синнер сыграют на сверхбыстром корте и как – на максимально медленном. Раньше именно так строилась система: в зачет шли только 12 турниров, каждый выбирал любимое покрытие, и иногда они пересекались. Лучшие матчи рождались именно тогда – когда игрок атакующего стиля сталкивался с игроком оборонительного.

Сейчас же все играют примерно одинаково, потому что и мячи, и корты унифицировали. Вот почему можно подряд выиграть «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open, не меняя стиль игры», – сказал Федерер в подкасте Served with Andy Roddick.

Мои 34 главных впечатления от теннисного лета

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Served with Andy Roddick
