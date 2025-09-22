Захарова вышла в финал квалификации тысячника в Пекине, Тимофеева, Прозорова и Астахова выбыли
Анастасия Захарова обыграла Арину Родионову в первом круге квалификации в Пекине.
Она обыграла австралийку 6:4, 6:1.
Мария Тимофеева не справилась с Грет Миннен – 6:3, 6:7(5), 2:6. Россиянка упустила двойной матчбол при счете 5:4 во втором сете.
Татьяна Прозорова уступила Александре Саснович – 4:6, 1:6.
Дарья Астахова взяла четыре гейма в матче с Диан Парри – 2:6, 2:6.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости