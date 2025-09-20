Кубок Лэйвера. Зверев сыграет с де Минауром, Алькарас – с Фрицем, Руне – с Серундоло
В Сан-Франциско проходит Кубок Лэйвера.
Согласно формату, за каждую победу в первый день дают одно очко, во второй день – два, в третий – три.
В этом году за Европу выступают Александр Зверев, Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Якуб Меньшик и Флавио Коболли.
Мир представляют Тэйлор Фриц, Алекс де Минаур, Франсиско Серундоло, Алекс Микельсен, Жоао Фонсека и Рейлли Опелка.
Laver Cup
Сан-Франциско, США
19 – 21 сентября 2025
Выставочный турнир
Крытые корты, хард
Европа – Мир – 3:1
20 сентября
Александр Зверев (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
Хольгер Руне (Европа) – Франсиско Серундоло (Мир)
Карлос Алькарас (Европа) – Тэйлор Фриц (Мир)
Хольгер Руне/ Каспер Рууд (Европа) – Алекс де Минаур/ Алекс Микельсен (Мир)
