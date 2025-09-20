Агент Федерера о создании ветеранского тура: «Я немного подталкиваю Роджера: «Давай, люди хотят снова увидеть тебя в деле»

Тони Годсик поделился планами по организации тура с Рожером Федерером и Рафаэлем Надалем.

Ранее швейцарец сообщил, что готов участвовать в ветеранском туре.

«Я немного подталкиваю Роджера: «Давай, люди хотят снова увидеть тебя в деле. Можно устроить несколько ветеранских матчей».

Мы обсуждали с Рафой [Надалем ] возможность устроить совместный тур. Роджер просто хотел убедиться, что с коленом все в порядке. Он не хотел перегружать себя после завершения карьеры, поэтому дал себе время. Пока он не готов, но много тренируется в зале. Думаю, Рафа заинтересован, хотя говорить за него не могу. Но было бы здорово снова увидеть их на корте.

Плюс есть еще много игроков их поколения, которые тоже, думаю, готовы сыграть. Некоторые из самых громких имен – это те, кто только что завершил карьеру. Так что, скорее всего, удастся собрать полные стадионы и провести турнир на хороших аренах», – сказал Годсик в эфире Tennis Channel.

Федерер и Надаль готовят ветеранский тур? Это главный броманс в истории тенниса