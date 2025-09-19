Федерер о создании тура с Надалем: «Стараюсь держать себя в форме и знаю, что Рафа тоже открыт к идее снова выйти на корт»

Федерер высказался о возможности организации ветеранского тура с Надалем.

«Да, почему нет? Я люблю Рафу. Недавно я сам играл четыре часа в теннис в Сан-Франциско, а потом в Лос-Анджелесе еще часа полтора. Стараюсь держать себя в форме и знаю, что Рафа тоже открыт к идее снова выйти на корт.

Конечно, само словосочетание «ветеранский тур» звучит жутковато, но, возможно, мы сможем придумать что-то вроде совместного тура – назовем его, скажем, «Федаль тур». Было бы здорово.

Думаю, именно поэтому я когда-то и запустил Кубок Лэйвера – чтобы отдать должное великим чемпионам прошлого. В теннисе уже было нечто подобное – «Тур чемпионов». Он существовал какое-то время, и интерес к таким матчам, на мой взгляд, есть всегда. Так что я вполне могу вернуться к этой идее вместе с Рафой», – сказал Федерер .

