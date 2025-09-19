  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Федерер о создании тура с Надалем: «Стараюсь держать себя в форме и знаю, что Рафа тоже открыт к идее снова выйти на корт»
10

Федерер о создании тура с Надалем: «Стараюсь держать себя в форме и знаю, что Рафа тоже открыт к идее снова выйти на корт»

Федерер высказался о возможности организации ветеранского тура с Надалем.

«Да, почему нет? Я люблю Рафу. Недавно я сам играл четыре часа в теннис в Сан-Франциско, а потом в Лос-Анджелесе еще часа полтора. Стараюсь держать себя в форме и знаю, что Рафа тоже открыт к идее снова выйти на корт.

Конечно, само словосочетание «ветеранский тур» звучит жутковато, но, возможно, мы сможем придумать что-то вроде совместного тура – назовем его, скажем, «Федаль тур». Было бы здорово.

Думаю, именно поэтому я когда-то и запустил Кубок Лэйвера – чтобы отдать должное великим чемпионам прошлого. В теннисе уже было нечто подобное – «Тур чемпионов». Он существовал какое-то время, и интерес к таким матчам, на мой взгляд, есть всегда. Так что я вполне могу вернуться к этой идее вместе с Рафой», – сказал Федерер.

Кубок Лэйвера теперь убыточный. Почему турнир Федерера теряет деньги?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал CNBC
logoРафаэль Надаль
logoРоджер Федерер
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сэвилл ждет ребенка
15 минут назадФото
Циципас избежал операции. Ему сделали эпидуральный укол (Вики Георгату)
131 минуту назад
Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала. Италия – Украина: Паолини играет со Свитолиной, Коччаретто уступила Костюк
745 минут назадLive
Шан Цзюньчэн провалил защиту титула в Чэнду и выпадет из топ-200
249 минут назад
Ханчжоу (ATP). Ковачевич играет с Руайе, Вукич встретится с Гоффеном, Корда, Этчеверри, Тьен вышли во 2-й круг, Чилич, Берреттини, Арнальди, Маннарино выбыли
7сегодня, 11:35Live
Чэнду (ATP). Табило, О’Коннелл вышли в четвертьфинал, Дардери, Шан Цзюньчэн выбыли
1сегодня, 11:20
Президент Федерации тенниса Италии: «Пока рано говорить, сыграют ли Синнер и Алькарас в плей-офф Кубка Дэвиса»
2сегодня, 10:15
Циципас перенес операцию по удалению грыжи
5сегодня, 09:09
Сеул (WTA). 1/4 финала. Все матчи перенесены на субботу из-за дождя, Александрова встретится с Зайдель, Швентек – с Крейчиковой, Синякова – с Ламенс
4сегодня, 09:05
Кубок Лэйвера. Рууд сыграет с Опелкой, Коболли – с Фонсекой, Алькарас и Меньшик поборются с Фрицем и Микельсеном
10сегодня, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото