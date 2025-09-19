Шан Цзюньчэн провалил защиту титула в Чэнду и выпадет из топ-200

Шан Цзюньчэн не защитил титул в Чэнду.

Во втором круге он проиграл Брэндону Накашиме – 5:7, 3:6. В первом сете Шан вел 4:2, но упустил преимущество.

Потеряв очки за прошлогоднюю победу, он опустится со 138-й строчки рейтинга на 236-ю.

В марте китаец перенес операцию на правой ноге и восстанавливался несколько месяцев. В октябре 2024-го он был 47-й ракеткой мира.

В четвертьфинале Накашима сыграет с Маркосом Гироном .