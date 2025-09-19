Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала. Италия – Украина: Коччаретто играет с Костюк, Паолини встретится со Свитолиной
В Шэньчжэне проходит плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Кубок Билли Джин Кинг
Шэньчжэнь, Китай
16 – 21 сентября 2025
Открытые корты, хард
1/2 финала
Италия – Украина
Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, идет второй сет
Жасмин Паолини – Элина Свитолина
Сара Эррани/ Жасмин Паолини – Надя Киченок/ Людмила Киченок
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
