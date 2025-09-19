Президент Федерации тенниса Италии: «Пока рано говорить, сыграют ли Синнер и Алькарас в плей-офф Кубка Дэвиса»
Анджело Бинаги не уверен, что Янник Синнер сыграет в плей-офф Кубка Дэвиса.
Итальянцы второй год подряд будут защищать трофей.
«Думаю, у Испании тоже есть проблема, связанная с Карлосом [Алькарасом]. Пока рано говорить, сыграют ли они в плей-офф, как это делал Янник в последние два года. Синнер был настоящим двигателем наших побед и, на мой взгляд, уже все доказал – и свой уровень, и преданность сборной Италии, и ценности, которые она воплощает. Доказал больше, чем кто-либо другой.
То же самое можно сказать и о Лоренцо [Музетти]. Очень надеюсь, что он достойно завершит сезон и сможет выступить в плей-офф», – сказал президент Федерации тенниса Италии.
Финальный турнир Кубка Дэвиса состоится с 18 по 23 ноября в Болонье.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: corrieredellosport.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости