Президент Федерации тенниса Италии: «Пока рано говорить, сыграют ли Синнер и Алькарас в плей-офф Кубка Дэвиса»

Анджело Бинаги не уверен, что Янник Синнер сыграет в плей-офф Кубка Дэвиса.

Итальянцы второй год подряд будут защищать трофей.

«Думаю, у Испании тоже есть проблема, связанная с Карлосом [Алькарасом ]. Пока рано говорить, сыграют ли они в плей-офф, как это делал Янник в последние два года. Синнер был настоящим двигателем наших побед и, на мой взгляд, уже все доказал – и свой уровень, и преданность сборной Италии, и ценности, которые она воплощает. Доказал больше, чем кто-либо другой.

То же самое можно сказать и о Лоренцо [Музетти ]. Очень надеюсь, что он достойно завершит сезон и сможет выступить в плей-офф», – сказал президент Федерации тенниса Италии.

Финальный турнир Кубка Дэвиса состоится с 18 по 23 ноября в Болонье.