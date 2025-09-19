Кубок Лэйвера. Рууд сыграет с Опелкой, Коболли – с Фонсекой, Алькарас и Меньшик поборются с Фрицем и Микельсеном
В Сан-Франциско стартует Кубок Лэйвера.
Согласно формату, за каждую победу в первый день дают одно очко, во второй день – два, в третий – три.
В этом году за Европу выступают Александр Зверев, Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Якуб Меньшик и Флавио Коболли.
Мир представляют Тэйлор Фриц, Алекс де Минаур, Франсиско Серундоло, Алекс Микельсен, Жоао Фонсека и Рейлли Опелка.
Laver Cup
Сан-Франциско, США
19 – 21 сентября 2025
Выставочный турнир
Крытые корты, хард
Мир – Европа
19 сентября
Каспер Рууд (Европа) – Рейлли Опелка (Мир)
Якуб Меньшик (Европа) – Алекс Микельсен (Мир)
Флавио Коболли (Европа) – Жоао Фонсека (Мир)
Карлос Алькарас/ Якуб Меньшик (Европа) – Тэйлор Фриц/ Алекс Микельсен (Мир)
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости