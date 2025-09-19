  • Спортс
6

Кубок Лэйвера. Рууд сыграет с Опелкой, Коболли – с Фонсекой, Алькарас и Меньшик поборются с Фрицем и Микельсеном

В Сан-Франциско стартует Кубок Лэйвера.

Согласно формату, за каждую победу в первый день дают одно очко, во второй день – два, в третий – три.

В этом году за Европу выступают Александр Зверев, Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Якуб Меньшик и Флавио Коболли.

Мир представляют Тэйлор Фриц, Алекс де Минаур, Франсиско Серундоло, Алекс Микельсен, Жоао Фонсека и Рейлли Опелка.

Laver Cup

Сан-Франциско, США

19 – 21 сентября 2025

Выставочный турнир

Крытые корты, хард

Мир – Европа

19 сентября

Каспер Рууд (Европа) – Рейлли Опелка (Мир)

Якуб Меньшик (Европа) – Алекс Микельсен (Мир)

Флавио Коболли (Европа) – Жоао Фонсека (Мир)

Карлос Алькарас/ Якуб Меньшик (Европа) – Тэйлор Фриц/ Алекс Микельсен (Мир)

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
