6

Фоньини о разнице между Алькарасом и Синнером: «Синнер наполовину немец – он сдержанный, серьезный. А Алькарас, кажется, наоборот развлекается»

Фабио Фоньини сравнил Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Его психологическая подготовка в 24 года такая, что она заставляет задуматься. Он очень четко видит вещи. Его размазали мячами [в финале US Open], и теперь ему надо выйти из зоны комфорта и в следующий раз сделать что-то иначе, чтобы победить [Карлоса Алькараса].

[Синнер и Алькарас] абсолютно разные. Конечно, мы, итальянцы, знаем Синнера лучше, больше за ним следим и больше за него болеем. В Италии если ты выигрываешь, то ты феноменален. Если проигрываешь, то все начинают указывать на ошибки.

Это все напоминает мне Федерера и Надаля в мою эру. Синнер сдержанный, серьезный. Я играл вместе с [Андреасом] Сеппи. Я называл его немчурой, потому что он родился в горах, с той же стороны. Он наполовину итальянец, наполовину немец, не поймешь. И Синнер тоже, такой правильный, дисциплинированный.

А Алькарас, кажется, наоборот развлекается. Я видел документальный фильм о нем: он говорит, что после матчей едет на Ибицу веселиться, и именно это он мне близко. Алькарас – тот, кто наслаждается, и ему это нужно вне корта. Я был скорее как он», – сказал Фоньини на подкасте Алессандро Каттелана Supernova.

Напомним, Синнер отмечал, что дома он общается на немецком языке. Вторая ракетка мира родился в Сан-Кандидо, в Южном Тироле – коммуна находится примерно в семи километрах от границы с Австрией.

Кальдаро-сулла-Страда-дель-Вино, где родился Андреас Сеппи, также находится в Южном Тироле.

Опубликовано: Алёна Майорова
