Павлюченкова о досрочном завершении сезона: «Врачи говорили взять паузу с «Ролан Гаррос». Все свои силы и здоровье отдала»
Анастасия Павлюченкова объяснила, почему досрочно завершила сезон.
«Мне врачи говорили в целом паузу взять с «Ролан Гаррос». То, что я сделала на траве в Истбурне и «Уимблдоне», можно назвать чудом, там я уже болела и играла с температурой. На «Уимблдоне» я даже не тренировалась, после побед я не приезжала на корт. На тех турнирах я уже все свои силы и здоровье отдала», – сказала Павлюченкова в эфире «Больше! Лайв».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости