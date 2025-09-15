  • Спортс
Павлюченкова о досрочном завершении сезона: «Врачи говорили взять паузу с «Ролан Гаррос». Все свои силы и здоровье отдала»

Анастасия Павлюченкова объяснила, почему досрочно завершила сезон.

«Мне врачи говорили в целом паузу взять с «Ролан Гаррос». То, что я сделала на траве в Истбурне и «Уимблдоне», можно назвать чудом, там я уже болела и играла с температурой. На «Уимблдоне» я даже не тренировалась, после побед я не приезжала на корт. На тех турнирах я уже все свои силы и здоровье отдала», – сказала Павлюченкова в эфире «Больше! Лайв».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
