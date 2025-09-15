Руне о поведении болельщиков в матче с Мартинесом Портеро: «Между датчанами и испанцами есть явные различия в манерах и воспитании»

Хольгеру Руне не понравилось поведение испанских болельщиков на Кубке Дэвиса.

Он уступил Педро Мартинесу Портеро – 1:6, 6:4, 6:7(3). Дания проиграла Испании с общим счетом 2:3.

Матч проходил в Марбелье. На протяжении всей встречи испанские зрители освистывали датчанина и аплодировали его ошибкам.

«Я считаю, что между датчанами и испанцами есть явные различия в манерах и воспитании. Но это часть игры, публика никак на меня не повлияла.

Конечно, в некоторые моменты они вели себя неспортивно, но я сталкивался с поведением похуже», – сказал Руне на пресс-конференции.

