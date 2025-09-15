  • Спортс
  • Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Йович дебютировала в топ-40, Ракотоманга Райаона поднялась на 83 строчки
0

Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Йович дебютировала в топ-40, Ракотоманга Райаона поднялась на 83 строчки

Победительница WTA 500 в Гвадалахаре Ива Йович поднялась на 36-ю позицию.

Чемпионка турнира в Сан-Паулу Тьянцоа Сара Ракотоманга Райаона прибавила 83 строчки в рейтинге.

PIF WTA Rankings

Положение на 15 сентября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11225
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7933
3 (3) Коко Гауфф (США) 7874
4 (4) Аманда Анисимова (США) 5159
5 (5) Мирра Андреева (Россия) 4793
6 (6) Мэдисон Киз (США) 4579
7 (7) Джессика Пегула (США) 4383
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4006
9 (9) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4003
10 (10) Елена Рыбакина (Казахстан) 3833
11 (11) Екатерина Александрова (Россия) 3026
19 (19) Диана Шнайдер (Россия) 2446
21 (21) Людмила Самсонова (Россия) 2049
27 (26) Вероника Кудерметова (Россия) 1733
31 (32) Анна Калинская (Россия) 1582
36 (73) Ива Йович (США) 1413
47 (30) Магдалена Фрех (Польша) 1256
52 (52) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185
53 (86) Эмильяна Аранго (Колумбия) 1180
58 (57) Анастасия Потапова (Россия) 1076
62 (83) Эльза Жакмо (Франция) 1055
65 (65) Полина Кудерметова (Россия) 1000
71 (71) Анна Блинкова (Россия) 938
79 (80) Анастасия Захарова (Россия) 892
90 (76) Камилла Рахимова (Россия) 823
103 (130) Джанис Тьен (Индонезия) 734
131 (214) Тьянцоа Ракотоманга Райаона (Франция) 579
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
