Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Йович дебютировала в топ-40, Ракотоманга Райаона поднялась на 83 строчки
Победительница WTA 500 в Гвадалахаре Ива Йович поднялась на 36-ю позицию.
Чемпионка турнира в Сан-Паулу Тьянцоа Сара Ракотоманга Райаона прибавила 83 строчки в рейтинге.
Положение на 15 сентября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11225
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7933
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7874
|4 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|5159
|5 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|4793
|6 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4579
|7 (7)
|Джессика Пегула (США)
|4383
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4006
|9 (9)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4003
|10 (10)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3833
|11 (11)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3026
|19 (19)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2446
|21 (21)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2049
|27 (26)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1733
|31 (32)
|Анна Калинская (Россия)
|1582
|36 (73)
|Ива Йович (США)
|1413
|47 (30)
|Магдалена Фрех (Польша)
|1256
|52 (52)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1185
|53 (86)
|Эмильяна Аранго (Колумбия)
|1180
|58 (57)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1076
|62 (83)
|Эльза Жакмо (Франция)
|1055
|65 (65)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1000
|71 (71)
|Анна Блинкова (Россия)
|938
|79 (80)
|Анастасия Захарова (Россия)
|892
|90 (76)
|Камилла Рахимова (Россия)
|823
|103 (130)
|Джанис Тьен (Индонезия)
|734
|131 (214)
|Тьянцоа Ракотоманга Райаона (Франция)
|579
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости