Две теннисистки младше 18 лет выиграли турниры уровня WTA за один сезон впервые с 2019 года

17-летняя Ива Йович стала чемпионкой WTA 500 в Гвадалахаре.

В финале она обыграла Эмильяну Аранго со счетом 6:4, 6:1.

Американка впервые выиграла турнир на уровне тура.

Йович стала самой молодой чемпионкой сезона в одиночном разряде – ей 17 лет и 283 дня. В феврале Мирра Андреева выиграла тысячник в Дубае в возрасте 17 лет и 299 дней.

Впервые с 2019 года сразу две теннисистки младше 18 лет выиграли турниры уровня WTA за один сезон. Тогда это удалось Аманде Анисимовой и Коко Гауфф.

По итогам турнира Йович дебютировала в топ-40, поднявшись на 36-ю позицию в рейтинге.

