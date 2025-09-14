Беккер о Джоковиче: «Для меня US Open уже немного выглядел как прощание»

Борис Беккер порассуждал о возможном завершении карьеры Новака Джоковича

На US Open серб в полуфинале проиграл Карлосу Алькарасу в трех сетах. В этом году Джокович сыграл в полуфинале всех «Больших шлемов» и во всех уступил – впервые с 2017-го он провел сезон без финала «Шлема».

«Прежде всего, примечательно, что Джокович действительно очень хорошо держался два сета [в полуфинале US Open]. Особенно во втором сете, который, возможно, он даже должен был выиграть. Но снова Алькарас оказался физически сильнее, а в третьем – и по игре тоже. Но это неудивительно, Джоковичу 38 лет. Но сам факт, что он по-прежнему реально третий по силе игрок в туре – это очень хорошо для серба, но, по сути, плохо для остальных.

В то же время Новак впервые после матча сказал, что он больше не может побеждать [Янника] Синнера или Алькараса. И он сам не знает, как долго он еще будет выступать на «Больших шлемах». Впервые открыто заявили, что, возможно, 2026 год станет для него последним на турнирах «Большого шлема». Он сказал, что все еще может выигрывать трехсетовики. Это правда. Но для чего он тогда играет – чтобы взять титул в Риме или Монте-Карло? Или чтобы выиграть 25-й «Большой шлем»? Думаю, ради второго.

И мне кажется, он теперь признал, что из-за возраста и силы молодых игроков он больше не может реально этого достичь. Что это значит? Значит ли это, что он в какой-то момент остановится? Есть ли у вас представление, когда это может быть? Думаете, он проведет еще один сезон на «Шлемах»? С другой стороны, он все еще мечтает об Олимпиаде-2028, где хочет защитить золото для Сербии. Это через три года. Лично я нахожу это нереалистичным. Для меня US Open уже немного выглядел как прощание.

На самом деле, он почти достиг того, о чем мечтал. Его наконец-то уважают и ценят болельщики в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Я думаю, они наконец поняли, каким было выступление всей жизни Новака Джоковича, насколько он важен для молодого поколения как символ. Подумайте сами: он в 53-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема». Когда я услышал эту цифру, я сказал: такого не может быть. Это ошибка. 53 раза выйти в полуфинал «Шлема». Вы понимаете это? Никто не сделает этого больше, чем он. И я думаю, что теперь круг для него замкнулся.

Да, он самый успешный игрок, но теперь его наконец снова ценят. Где тогда брать мотивацию? Он 17-18 лет играл против зрителей. А теперь они его принимают и уважают. Пропадает последняя причина играть, потому что ему больше не нужно притворяться.

Дойдет ли он еще до полуфинала «Большого шлема»? 99% игроков сказали бы: я согласен на то, чтобы попасть туда хотя бы раз. У него другая карьера и цель. Думаю, впервые он действительно задумывается, как долго еще хочет играть в теннис, как долго еще хочет играть на турнирах «Большого шлема» и, самое главное, зачем», – заявил Беккер на подкасте с Андреа Петкович.