17-летняя Йович впервые вышла в финал
17-летняя Ива Йович впервые сыграет в финале в основном туре.
Американка на WTA 250 в Гвадалахаре победила Николу Бартункову – 6:3, 6:7(5), 6:3.
Йович проводит первый полноценный сезон в туре, до этого года она сыграла только US Open-2024. Это ее десятый турнир в карьере.
На следующей неделе 73-я ракетка мира дебютирует в топ-50.
За титул она сыграет с Эмильяной Аранго.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
