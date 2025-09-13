Сегодня день рождения Горана Иванишевича

Сегодня 54 года исполняется экс-второй ракетке мира Горану Иванишевичу.

За карьеру хорват выиграл 22 одиночных титула уровня тура, в том числе «Уимблдон »-2001. Он начинал турнир 125-й ракеткой мира, организаторы предоставили ему wild card.

Иванишевич до сих пор остается самым низкорейтинговым чемпионом «Уимблдона». До титула в 2001-м он уступал в трех уимблдонских финалах: в 1992-м – Андре Агасси , в 1994-м и 1998-м – Питу Сампрасу . На пути к четвертому матчу за титул он обыграл двух экс-первых ракеток мира Карлоса Мойю и Марата Сафина , а также двух бывших игроков топ-5 Грега Руседски и Тима Хенмэна .

На остальных «Шлемах» Иванишевич играл как минимум в четвертьфинале. В парном разряде Иванишевич выиграл девять турниров.

Хорват ушел из тенниса в 2004 году. Через 17 лет его ввели в Международный зал теннисной славы. После завершения карьеры Иванишевич стал тренером. Он работал с Марином Чиличем , Томашем Бердыхом и Милошем Раоничем .

В 2019-м Иванишевич вошел в команду Новака Джоковича . Серб под его руководством выиграл 12 «Больших шлемов». Они расстались весной 2024-го.

В 2025-м хорват работал с Еленой Рыбакиной и Стефаносом Циципасом , но с обоими игроками он расстался со скандалом.

