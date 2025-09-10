Соболенко, Осака, Кириос и Пол сыграют на декабрьском выставочном турнире в Нью-Йорке
8 декабря состоится выставочный турнир The Garden Cup.
На турнире сыграют два матча: Арина Соболенко встретится с Наоми Осакой, Ник Кириос – с Томми Полом.
Мероприятие пройдет на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.
В прошлом году Карлос Алькарас обыграл Бена Шелтона, а Эмма Наварро победила Джессику Пегулу.
