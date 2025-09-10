  • Спортс
  • Феррер о том, что Алькарас и Гранольерс снялись с Кубка Дэвиса: «Мы это принимаем. Я не хочу тратить время на сожаления о тех, кого здесь нет»
Феррер о том, что Алькарас и Гранольерс снялись с Кубка Дэвиса: «Мы это принимаем. Я не хочу тратить время на сожаления о тех, кого здесь нет»

Давид Феррер высказался об изменениях в составе сборной Испании.

Ранее стало известно, что Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс пропустят матч второго круга Кубка Дэвиса против Дании, который пройдет 13-14 сентября на грунте в Марбелье.

«Очевидно, что у нас есть две очень важные потери – Алькарас и Гранольерс. Мы это принимаем и двигаемся дальше, такое может случиться. Все. Я не хочу тратить время на сожаления о тех, кого здесь нет.

Я доверяю своей команде. Все уже играли на Кубке Дэвиса, а это дает преимущество. Хауме [Муньяр] и Роберто [Карбаллес Баэна] дебютировали против Швейцарии, и это вселяет уверенность. Они командные игроки, готовые выкладываться на все 100%. Меня это успокаивает, ведь я уверен, что они будут бороться изо всех сил, независимо от результата», – сказал капитан сборной Испании на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
