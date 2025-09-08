Алькарас не поможет Испании в матче со сборной Дании на Кубке Дэвиса
Чемпион US Open Карлос Алькарас не сыграет с Данией в квалификации Кубка Дэвиса.
Алькарас пропустит матч второго круга с датчанами, который пройдет 13-14 сентября на грунте в Марбелье.
Испанец в интервью Cadena SER подтвердил, что планирует взять короткую паузу для восстановления после US Open. По информации журналиста Педро Фульяны, под вопросом остается и участие Марселя Гранольерса: после победы на парном US Open он должен пройти обследование из-за проблем с ногой.
Место Алькараса в команде занял Хауме Муньяр.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @PedroFullanaSER
