Алькарас не поможет Испании в матче со сборной Дании на Кубке Дэвиса

Чемпион US Open Карлос Алькарас не сыграет с Данией в квалификации Кубка Дэвиса.

Алькарас пропустит матч второго круга с датчанами, который пройдет 13-14 сентября на грунте в Марбелье.

Испанец в интервью Cadena SER подтвердил, что планирует взять короткую паузу для восстановления после US Open . По информации журналиста Педро Фульяны, под вопросом остается и участие Марселя Гранольерса : после победы на парном US Open он должен пройти обследование из-за проблем с ногой.

Место Алькараса в команде занял Хауме Муньяр .

