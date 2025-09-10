Буассон пригласила в команду бывшего тренера Шнайдер и Касаткиной

47-я ракетка мира Лоис Буассон пригласила в команду Карлоса Мартинеса.

В прошлом месяце испанский специалист завершил сотрудничество с Дианой Шнайдер . Он также известен по работе с Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой .

Буассон начнет выступления с новым тренером на тысячнике в Пекине, который пройдет с 24 сентября по 5 октября.

В этом сезоне француженка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», выиграла турнир в Гамбурге и дебютировала в топ-50.

