Буассон пригласила в команду бывшего тренера Шнайдер и Касаткиной
47-я ракетка мира Лоис Буассон пригласила в команду Карлоса Мартинеса.
В прошлом месяце испанский специалист завершил сотрудничество с Дианой Шнайдер. Он также известен по работе с Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.
Буассон начнет выступления с новым тренером на тысячнике в Пекине, который пройдет с 24 сентября по 5 октября.
В этом сезоне француженка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», выиграла турнир в Гамбурге и дебютировала в топ-50.
Мирра проиграла 361-й ракетке мира на «Ролан Гаррос». О-бал-деть
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: lequipe.fr
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости