3

Буассон пригласила в команду бывшего тренера Шнайдер и Касаткиной

47-я ракетка мира Лоис Буассон пригласила в команду Карлоса Мартинеса.

В прошлом месяце испанский специалист завершил сотрудничество с Дианой Шнайдер. Он также известен по работе с Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.

Буассон начнет выступления с новым тренером на тысячнике в Пекине, который пройдет с 24 сентября по 5 октября.

В этом сезоне француженка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», выиграла турнир в Гамбурге и дебютировала в топ-50.

Мирра проиграла 361-й ракетке мира на «Ролан Гаррос». О-бал-деть

Как «Ролан Гаррос» изменил жизнь Лоис Буассон

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: lequipe.fr
logoWTA
logoДиана Шнайдер
logoСветлана Кузнецова
logoЛоис Буассон
logoДарья Касаткина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас, Тиафу, Анисимова и Радукану сыграют на выставочном турнире в Ньюарке
1сегодня, 09:03
Карлос Алькарас: «На тренировках я сосредоточен только на том, как улучшить игру и обыграть Синнера»
1сегодня, 08:14
Радукану, Осака, Чжэн и Киз не сыграют на Кубке Билли Джин Кинг
сегодня, 07:14
Полина Кудерметова проиграла 13 из 15 последних матчей
7сегодня, 06:36
Алькарас перекрасился в блондина
30сегодня, 06:12Фото
Гвадалахара (WTA). Стивенс доиграет со Стефанини, Йович вышла во 2-й круг, П. Кудерметова, Рахимова, Приданкина, Паркс, Саккари выбыли, Линетт снялась
16сегодня, 05:48
Сан-Паулу (WTA). Хаддад Майя, Эала, Сьерра, Тьен вышли во 2-й круг, Дьяченко, Роджерс выбыли, Томлянович снялась
6сегодня, 05:42
Матчи Кубка Дэвиса между Канадой и Израилем в Галифаксе пройдут без зрителей по соображениям безопасности
7вчера, 19:56
«Продолжение следует... 👀». Алькарас выложил фото, на котором обесцвечивает волосы
12вчера, 19:30Фото
Руне о Калинской: «Может быть, из-за культурных различий Анна считает, что ответ на историю – это приглашение на свидание 😜»
59вчера, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1129 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото