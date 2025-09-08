  • Спортс
  • Чемпионская гонка ATP. Алькарас – лидер, Рублев – 11-й, Хачанов – 13-й, Медведев – вне топ-20
Карлос Алькарас лидирует в чемпионской гонке ATP по итогам US Open.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Алькарас и Янник Синнер уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 8 сентября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания)* 10540
2 (2) Янник Синнер (Италия)* 7950
3 (5) Новак Джокович (Сербия) 4180
4 (3) Александр Зверев (Германия) 4180
5 (4) Бен Шелтон (США) 3710
6 (6) Тэйлор Фриц (США) 3465
7 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3145
8 (9) Лоренцо Музетти (Италия) 3070
9 (7) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2990
10 (18) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2705
11 (11) Андрей Рублев (Россия) 2410
12 (10) Каспер Рууд (Норвегия) 2285
13 (12) Карен Хачанов (Россия) 2210
14 (13) Хольгер Руне (Дания) 2190
15 (17) Александр Бублик (Казахстан) 2145
22 (20) Даниил Медведев (Россия) 1770
