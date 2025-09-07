Соболенко – Анисимовой после финала US Open: «Поверь, момент твоей первой победы обязательно наступит»

Арина Соболенко поддержала Аманду Анисимову после финала US Open.

Анисимова проиграла второй финал турнира «Большого шлема» подряд.

«Поздравляю Аманду с тем, что она дважды подряд вышла в финал «Большого шлема». Я понимаю, как тяжело проигрывать в финале. Поверь, момент твоей первой победы [на турнире «Большого шлема»] обязательно наступит.

Ты показываешь невероятный теннис. Поздравляю тебя и твою команду с тем, чего вы достигли после возвращения. Девочка, после таких поражений радость от победы будет еще сильнее», – сказала Соболенко на церемонии награждения.

