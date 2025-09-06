Гвадалахара (WTA). В. Кудерметова начнет со второго круга, П. Кудерметова сыграет с квалифаером, Рахимова – с Осорио
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Гвадалахаре, который начнется 8 сентября.
Элиза Мертенс (1), Вероника Кудерметова (2), Алена Остапенко (3) и действующая чемпионка Магдалена Фрех (4) начнут со второго круга.
Полина Кудерметова поборется с квалифаером, Камилла Рахимова сыграет с Камилой Осорио (8).
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
