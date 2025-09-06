Игрок академии Надаля Иван Иванов выиграл второй юниорский «Большой шлем» подряд
16-летний Иван Иванов впервые стал чемпионом юниорского US Open.
Болгарин обыграл соотечественника Александра Васильева со счетом 7:5, 6:3.
Игрок академии Рафаэля Надаля повторил достижение Григора Димитрова, став первым болгарином, выигравшим два юниорских титула в одиночном разряде подряд с 2008 года. Тогда Димитров также одержал победы на «Уимблдоне» и US Open.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости