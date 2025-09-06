Впервые в истории №1 и №2 рейтинга ATP сыграют между собой во всех финалах ТБШ в сезоне
Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом в финале US Open.
Впервые в истории первая и вторая ракетки мира встретятся друг с другом во всех четырех финалах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за один сезон:
● Australian Open – Янник Синнер (1) и Александр Зверев (2);
● «Ролан Гаррос» – Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2);
● «Уимблдон» – Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2);
● US Open – Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
