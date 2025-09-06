Впервые в истории №1 и №2 рейтинга ATP сыграют между собой во всех финалах ТБШ в сезоне

Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом в финале US Open.

Впервые в истории первая и вторая ракетки мира встретятся друг с другом во всех четырех финалах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за один сезон:

● Australian Open – Янник Синнер (1) и Александр Зверев (2);

● «Ролан Гаррос » – Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2);

● «Уимблдон » – Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2);

● US Open – Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2).

Синнер и Алькарас – в финале 3-го «Шлема» подряд. Это величие их соперничества

Алькарас убил мечту Джоковича о 25-м «Большом шлеме»