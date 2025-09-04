Мирный о Соболенко: «Здорово, что она эмоциональная. Просто нужно контролировать эти подъемы и спады»

Максим Мирный прокомментировал эмоциональность Арины Соболенко.

Экс-первая ракетка мира в паре вошел в команду белоруски в августе.

«Все в жизни непостоянно. Мы же не машины и не роботы. Даже если кто-то профессионал в своей сфере, он все еще человек. Так что все сводится к тому, чтобы быть хорошим, а не идеальным во все моменты. Очень сложно провести матч идеально. Но это нормально – она постоянно доходит до поздних стадий «Больших шлемов». Это заставляет нас верить, что она раз за разом оказывается в положении, где может выиграть титул.

Я думаю, здорово, что она эмоциональная. Просто нужно контролировать эти подъемы и спады. Она взрослеет, становится более опытной, поэтому она будет становиться все лучше и лучше с этой точки зрения. Когда ты моложе, то это естественно, что вспышки эмоций случаются чаще. Здесь, [на US Open], эмоционально ей было очень комфортно, и она прогрессирует во всех аспектах игры».

В полуфинале первая ракетка мира встретится с Джессикой Пегулой.