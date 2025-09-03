Сервара о Медведеве: «Многие спортсмены проходят через спады и возвращаются – я уверен, что он на это способен и что это произойдет»

Жиль Сервара считает, что Даниил Медведев может вернуться на прежний уровень.

Сервара тренировал россиянина с 2017-го и покинул его команду на прошлой неделе.

– Самые большие поражения Даниила пришлись на тяжелые матчи, которые он упустил: против Лернера Тьена на Australian Open, Бенжамена Бонзи на «Уимблдоне» и US Open. Такие встречи обычно достаются лучшим. Показывает ли это, что он далек от своего уровня? Или же близок, но у него просто стоит психологический блок?

– Тяжело сказать. Я твердо верю, что уровень у него есть и что он скоро сможет блистать и побеждать. Периодами в этом году внутри него появлялась искра. Но он не мог завершить некоторые матчи по разным причинам, включая нехватку психологической подготовки – сейчас он восстановит эту часть вместе с [психологом] Франциской Дозе. Это почти наверняка приведет все в порядок.

Многие спортсмены и теннисисты проходят через спады и возвращаются. Я уверен, что он на это способен и что это произойдет. Если он выиграет несколько матчей, то может снова зажечься, как это было после победы в Роттердаме в 2023. Он приехал туда, полный сомнений, а потом выдал сезон высочайшего уровня. В Нью-Йорке я сказал всем: «Если он выложится в том матче против Бонзи, то мы точно увидим его в четвертом круге в матче против [Карлоса] Алькараса». Сейчас легко так говорить, но я чувствовал именно это.

