Медведев – фитнес-тренеру Эрнандесу: «Спасибо, что делал меня лучше, быстрее, сильнее каждый день😉»

Даниил Медведев прокомментировал завершение сотрудничества с Эриком Эрнандесом.

Тренер по физподготовке работал с Медведевым с 2014 года.

«Спасибо, Эрик❤️.

Спасибо, что делал меня лучше, быстрее, сильнее каждый день😉.

Благодаря тебе я отбегал 20 часов на одном турнире и все равно имел шансы его выиграть (вероятно, речь об Australian Open-2024, где Медведев провел на корте рекордные 24 часа 17 минут и в пяти сетах уступил в финале Яннику Синнеру – Спортс’’). Каждый день ты направлял меня, и я никогда не забуду наши совместные победы.

Я желаю тебе удачи и успехов в дальнейшем и уверен, что все будет супер», – написал Медведев в инстаграме.

Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим