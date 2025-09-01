Фото
Ник Кириос: «Травма выбила меня из колеи, все словно рухнуло»

Ник Кириос рассказал, как травма помешала его карьере.

«Эта фотография как напоминание, насколько быстро все может измениться.

Я показывал свой лучший теннис и был совсем близок к победе на «Шлеме». И вдруг тело не выдержало.

Травма выбила меня из колеи, все словно рухнуло. Это было одним из самых тяжелых испытаний, но такова жизнь.

Нужно ценить каждый момент. Ведь даже когда кажется, что все под контролем, все может измениться в одно мгновение», – написал Кириос.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Кириоса
