Муньяр о том, что мог стать врачом: «Поклялся маме, что вернусь к учебе, если к 22 годам не буду в топ-100»

28-летний Хауме Муньяр рассказал, что мог стать врачом.

На US Open испанец впервые вышел в 1/8 финала турнира «Большого шлема». За счет этого результата он дебютирует в топ-40.

«Мой отец давным-давно мечтал стать врачом, но у него не было возможности поступить в университет. Я помню, как слушал эту историю снова и снова. Не знаю почему, но мне начала нравиться эта идея. Я люблю заниматься наукой. Двое моих лучших друзей сейчас стали врачами. Один из них – кардиолог, а другой – челюстно-лицевой хирург.

Затем я был настроен вложить время и деньги в теннисную карьеру (в 17 лет он вышел в финал юниорского «Ролан Гаррос» – Спортс’’). Помню, я говорил с мамой: «Дай мне время до 22 лет. Если я не буду в топ-100 и не смогу зарабатывать сам, клянусь, вернусь к учебе». В 21 я оказался в топ-100, финансово все было в порядке, и я решил продолжать.

Я здесь [на US Open], чтобы добиться большего. Очень рад и благодарен за возможность, которая у меня будет в понедельник. Жду матча, но сначала отдохну, восстановлюсь и настроюсь заново, ведь начинается новая неделя. Это еще один шанс».

Сегодня за выход в четвертьфинал Муньяр поборется с Лоренцо Музетти .