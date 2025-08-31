«Мы отбили кулачками». Стернс – о разрешении конфликта с Калинской после парного матча на US Open
Пейтон Стернс рассказала, как разрешился ее конфликт с Анной Калинской.
Россиянка, игравшая в паре с Сораной Кырстей, была недовольна тем, что Стернс и Маккартни Кесслер якобы не извинялись за попадания в трос.
«Ребята, расслабьтесь, она не увидела, как я извинялась после нескольких форхендов в ее сторону. Я ни разу в нее не попала, но руку поднимала, а она не смотрела. В конце все прояснилось, теперь все хорошо🤝🏼. Мы отбили кулачками», – твитнула Стернс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @peyton_stearns
