Шелтон снялся с матча с Маннарино из-за травмы плеча

Шестая ракетка мира Бен Шелтон не доиграл третий круг US Open из-за травмы.

Он снялся с матча против Адриана Маннарино при счете 2:2 по сетам (6:3, 3:6, 6:4, 4:6). Шелтон покинул корт в слезах.

Американец получил травму плеча на сетболе третьей партии, достав уходящий мяч в падении. В четвертом сете он продолжил игру, но при смене сторон сообщил отцу, что форхенд причиняет ему сильную боль.

Таким образом, 37-летний Маннарино шестой раз вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема» и впервые – на US Open.

В следующем раунде он сыграет с Иржи Лехечкой .