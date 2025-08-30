Шелтон снялся с матча с Маннарино из-за травмы плеча
Шестая ракетка мира Бен Шелтон не доиграл третий круг US Open из-за травмы.
Он снялся с матча против Адриана Маннарино при счете 2:2 по сетам (6:3, 3:6, 6:4, 4:6). Шелтон покинул корт в слезах.
Американец получил травму плеча на сетболе третьей партии, достав уходящий мяч в падении. В четвертом сете он продолжил игру, но при смене сторон сообщил отцу, что форхенд причиняет ему сильную боль.
Таким образом, 37-летний Маннарино шестой раз вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема» и впервые – на US Open.
В следующем раунде он сыграет с Иржи Лехечкой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
