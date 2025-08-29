Рыбакина о том, что впервые прошла в 4-й круг US Open: «По каким-то причинам турнир у меня не складывался. Надеюсь, в этом году все изменится»
Елена Рыбакина прокомментировала выход в 1/8 финала US Open.
Она обыграла чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану – 6:1, 6:2.
– Очень довольна своей игрой. Играть с Эммой всегда непросто. Иногда счет этого не отражает, но она очень сильный соперник. Я довольна тем, как сегодня сыграла, и с нетерпением жду следующего матча.
– Это ваш первый выход в 1/8 финала US Open?
– Да, это правда. По каким-то причинам раньше турнир у меня не складывался. Надеюсь, в этом году все изменится. Но я очень рада, что вышла в следующий круг. Я хочу пройти как можно дальше. Большое спасибо всем за поддержку, – сказала Рыбакина в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
