Рыбакина о том, что впервые прошла в 4-й круг US Open: «По каким-то причинам турнир у меня не складывался. Надеюсь, в этом году все изменится»

Елена Рыбакина прокомментировала выход в 1/8 финала US Open.

Она обыграла чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану – 6:1, 6:2.

– Очень довольна своей игрой. Играть с Эммой всегда непросто. Иногда счет этого не отражает, но она очень сильный соперник. Я довольна тем, как сегодня сыграла, и с нетерпением жду следующего матча.

– Это ваш первый выход в 1/8 финала US Open?

– Да, это правда. По каким-то причинам раньше турнир у меня не складывался. Надеюсь, в этом году все изменится. Но я очень рада, что вышла в следующий круг. Я хочу пройти как можно дальше. Большое спасибо всем за поддержку, – сказала Рыбакина в интервью на корте.