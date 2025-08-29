Арина Соболенко: «Никто из топ-10 не заморачивается на рейтинге. Он важен только для контрактов и бонусов»

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о важности рейтинга.

– После окончания карьеры все игроки говорят о турнирах «Большого шлема». И хотя быть номером один в мире – потрясающе, ты все равно прежде всего нацелена на победы на этих турнирах?

– Конечно, все гонятся за титулами «Большого шлема», и, думаю, никто из топ-10 особо не заморачивается на рейтинге. Он важен только для контрактов и бонусов. Конечно, хочется оставаться как можно выше, но, чтобы удержаться на вершине, нужно каждый день работать над собой, привносить что-то новое в игру, пытаться удивлять самого себя в какой-то мере. В итоге все мы сосредоточены на титулах – на том, чтобы выигрывать как можно больше турниров, – сказала Соболенко в интервью Boardroom.