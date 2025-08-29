  • Спортс
  • Гауфф о присутствии Байлс на трибуне US Open: «Я подумала, что если она может выйти на 6-дюймовое бревно, то и я могу ударить по мячу на этом 75-футовом корте»
2

Коко Гауфф рассказала, как на нее повлияло присутствие Симоны Байлс на матче.

Гауфф обыграла Донну Векич во втором круге US Open (7:6(5), 6:2). В первом сете американка при счете 4:5 плакала во время смены сторон после того, как отдала подачу.

«Я просто рада снова быть на этом корте. Вы так радуете меня, ребята. И причина... (плачет) Извините. Спасибо. Вы мне очень помогли. Я делаю это и для себя, и для вас. Вне зависимости от того, как вам тяжело внутри, вы можете это сделать.

Я увидела ее, [Симону Байлс], здесь – не знаю, на трибуне ли она сейчас. Она помогла мне дожать матч. Я подумала, что если она может выйти на бревно шириной в 6 дюймов (около 15,2 см) и выступить, чувствуя давление всего мира, то и я могу ударить по мячу на этом корте длиной [футов] в 75 (около 23 метров)... Не знаю, насколько он большой (смеется).

Я увидела ее в конце второго сета, когда она давала интервью ESPN, и это придало мне немного спокойствия. Я просто знаю ее историю, то, через что она прошла морально. Безусловно, она вдохновляет, и ее присутствие помогло мне сегодня», – сказала третья ракетка мира в интервью на корте.

Байлс – спортивная гимнастка, 23-кратная чемпионка мира и семикратная олимпийская чемпионка.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
