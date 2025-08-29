Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного US Open
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг US Open.
Россиянки обыграли Хэрриет Дарт и Юлию Путинцеву – 6:1, 6:2.
За выход в 1/8 финала они могут сыграть со Сторм Хантер и Дезире Кравчик, если те обыграют Хейли Батист и Уитни Осигве (WC).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
