Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного US Open

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг US Open.

Россиянки обыграли Хэрриет Дарт и Юлию Путинцеву – 6:1, 6:2.

За выход в 1/8 финала они могут сыграть со Сторм Хантер и Дезире Кравчик, если те обыграют Хейли Батист и Уитни Осигве (WC).