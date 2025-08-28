Риеди в матче с Серундоло впервые отыгрался с 0:2 по сетам

Леандро Риеди вышел в третий круг US Open.

Он обыграл 19-ю ракетку мира Франсиско Серундоло – 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2. В третьем сете он отыграл ранний брейк.

Для швейцарца это первая в карьере победа над игроком топ-30. Он впервые провел пятисетовый матч.

Дальше он сыграет с Кареном Хачановым или Камилом Майхржаком.