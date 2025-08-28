Калинская второй год подряд вышла в третий круг US Open и может сыграть со Швентек
Анна Калинская на US Open обыграла Юлию Путинцеву – 6:1, 7:5.
Во втором сете она уступала 2:4.
26-летняя россиянка второй год подряд вышла в третий круг американского «Большого шлема».
За выход во вторую неделю Калинская сыграет с Игой Швентек или Сюзан Ламенс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
