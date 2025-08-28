Калинская второй год подряд вышла в третий круг US Open и может сыграть со Швентек

Анна Калинская на US Open обыграла Юлию Путинцеву – 6:1, 7:5.

Во втором сете она уступала 2:4.

26-летняя россиянка второй год подряд вышла в третий круг американского «Большого шлема».

За выход во вторую неделю Калинская сыграет с Игой Швентек или Сюзан Ламенс.